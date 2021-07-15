Рада перейменувала село Голобородька на Полтавщині
Верховна Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка, а також ще два села в Івано-Франківській області.
Джерело :засідання парламенту
Деталі: За проєкт постанови №5570 про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка проголосували 320 народних депутатів.
Перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч (№5082) підтримали 324 депутати.
За перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин (№5078) проголосували 329 нардепів.
Довідка: Село Голоборо́дька на Полтавщині перейменоване в рамках "декомунізації", Новоселівка – це його колишня назва.
За інформацією Українського інституту національної пам'яті, після окупації УНР більшовицькою Росією село Новоселівка неподалік Пирятина перейменували в "Голобородько" на честь Івана Голобородька, який керував загоном червоних партизанів і встановлював комуністичну владу на території України.
Нагадаємо: Володимир Зеленський грав вчителя історії Василя Голобородька у комедійному серіалі "Слуга народу" виробництва студії "Квартал-95". Історія про обрання президентом України вчителя стала лейтмотивом президентських виборів 2019 року.