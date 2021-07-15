Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине

Верховная Рада переименовала село Голобородько в Полтавской области в село Новоселовка, а также еще два села в Ивано-Франковской области.

Источник: заседание парламента

Детали: За проект постановления №5570 о переименовании села Голобородько Лубенского района Полтавской области в село Новоселовка проголосовали 320 народных депутатов.

Переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в село Киданч (№5082) поддержали 324 депутата.

За переименование села Хымчин Косовского района Ивано-Франковской области в село Химчин (№5078) проголосовали 329 нардепов.

Справка: Село Голобородько в Полтавской области переименовано в рамках "декоммунизации", Новоселовка – это его старое название.

По информации Украинского института национальной памяти, после оккупации УНР большевистской Россией село Новоселовка неподалеку Пирятина переименовали в "Голобородько" в честь Ивана Голобородько, который руководил отрядом красных партизан и устанавливал коммунистическую власть на территории Украины.

Напомним: Владимир Зеленский играл учителя истории Василия Голобородько в комедийном сериале "Слуга народа" производства студии "Квартал-95". История об избрании президентом Украины учителя стала лейтмотивом президентских выборов 2019 года.