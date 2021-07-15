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ДБР заявило, що Інтерпол розшукує Жеваго – у екснардепа заперечують

Четвер, 15 липня 2021, 20:28
ДБР заявило, що Інтерпол розшукує Жеваго – у екснардепа заперечують

Державне бюро розслідувань повідомило, що екснародного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. Пресслужба Жеваго запевняє, що це не відповідає дійсності.

Джерело: повідомлення ДБР, пресслужба Жеваго в коментарі УП

Деталі: У ДБР нагадують, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру.

Він, за версією слідства, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи.

Дослівно: "Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним".

Upd: Пресслужба Жеваго заявила, що інформація про його оголошення в міжнародний розшук не відповідає дійсності. Представники екснардепа наразі не мають підтвердження від Інтерполу про розшук, а також зазначають, що на сайті організації теж немає таких даних.

Також у Жеваго заявили, що Інтерпол розглядає цю справу з жовтня минулого року, але остаточного рішення ще немає.

Передісторія:

  • 9 жовтня 2019 року директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу у Києві повідомив, що колишнього народного депутата Костянтина Жеваго оголосили в розшук по Україні і планують оголосити у міжнародний розшук за провадженням, яке розслідує ДБР.
  • Офіс генпрокурора передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно у провадженні щодо розтрати коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн.

Українська правда

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Теми: ІнтерполЖеваго
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