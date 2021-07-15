ГБР заявило, что Интерпол разыскивает Жеваго – у экс-нардепа отрицают

Государственное бюро расследований сообщило, что экс-народного депутата, совладельца горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго Интерпол объявил в международный розыск. Пресс-служба Жеваго уверяет, что это не соответствует действительности.

Источник: сообщение ГБР, пресс-служба Жеваго в комментарии УП

Детали: В ГБР напоминают, что 27 сентября 2019 года экс-нардепу заочно было сообщено о подозрении.

Он, по версии следствия, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

Дословно: "Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный банк был признан неплатежеспособным".

Upd. Пресс-служба Жеваго заявила, что информация о его объявлении в международный розыск не соответствует действительности. Представители экс-нардепа пока не имеют подтверждения от Интерпола о розыске, а также отмечают, что на сайте организации тоже нет таких данных.

Также у Жеваго заявили, что Интерпол рассматривает это дело с октября прошлого года, но окончательного решения еще нет.

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