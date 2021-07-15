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Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer

Четвер, 15 липня 2021, 18:31
Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer

На прохання виробника в Україні дозволили після розмороження зберігати нерозведену вакцину Comirnaty компанії Pfizer за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: У травні компанія Pfizer звернулася до органів охорони здоров’я різних країн з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини.

Зокрема, виробник просив дозволити зберігати після розмороження нерозведений препарат за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

24 червня офіційний лист від "Pfizer Export B.V." отримав МОЗ України.

Українське міністерство розглянуло питання і дозволило зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі +2+8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше.

Відзначається, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.

Міжнародні організації і органи охорони здоров’я інших країн також задовольнили прохання Pfizer і змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

Нагадаємо: 

  • У Харківській області зафіксували порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer і зіпсували 9 360 доз препарату.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяУкраїнаМОЗCovid-2019коронавірус
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