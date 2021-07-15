Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer

Четвер, 15 липня 2021, 18:31

На прохання виробника в Україні дозволили після розмороження зберігати нерозведену вакцину Comirnaty компанії Pfizer за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: У травні компанія Pfizer звернулася до органів охорони здоров’я різних країн з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини.

Зокрема, виробник просив дозволити зберігати після розмороження нерозведений препарат за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

24 червня офіційний лист від "Pfizer Export B.V." отримав МОЗ України.

Українське міністерство розглянуло питання і дозволило зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі +2+8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше.

Відзначається, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.

Міжнародні організації і органи охорони здоров’я інших країн також задовольнили прохання Pfizer і змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

Нагадаємо: 

  • У Харківській області зафіксували порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer і зіпсували 9 360 доз препарату.

Українська правда
Теми: вакцинаціяУкраїнаМОЗCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих

Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

фотоНа Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина

У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

Усі новини...
вакцинація
Мільйон щеплень проти коронавірусу зробили за 2 тижні – МОЗ
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації
Останні новини
10:00
В Україні побудували першу за 10 років нову злітно-посадкову смугу
09:47
В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей
09:45
Вистави, шоу, концерти й афіші з 16 липня мають бути українською
09:32
Кількість жертв повеней у Бельгії зросла до 12
09:10
Рада криміналізувала відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин
08:50
В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон
08:39
Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих
08:21
За добу в Україні зафіксували 737 нових хворих на COVID, 17 людей померли
08:00
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
07:53
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
Усі новини...