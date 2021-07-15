Украина изменила требования к хранению вакцины Pfizer

По просьбе производителя в Украине разрешили после размораживания хранить неразведенную вакцину компании Pfizer при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В мае компания Pfizer обратилась к органам по охране здоровья разных стран с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины.

В частности, производитель просил разрешить хранить после размораживания неразведенный препарат при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней.

24 июня официальное письмо от "Pfizer Export B.V." получил МОЗ Украины.

Украинское министерство рассмотрело вопрос и позволило сохранять неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре +2+8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше.

Отмечается, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.

Международные организации и органы здравоохранения других стран также удовлетворили просьбу Pfizer и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

Напомним: