Украина изменила требования к хранению вакцины Pfizer
По просьбе производителя в Украине разрешили после размораживания хранить неразведенную вакцину компании Pfizer при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней.
Источник: пресс-служба МОЗ
Детали: В мае компания Pfizer обратилась к органам по охране здоровья разных стран с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины.
В частности, производитель просил разрешить хранить после размораживания неразведенный препарат при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней.
24 июня официальное письмо от "Pfizer Export B.V." получил МОЗ Украины.
Украинское министерство рассмотрело вопрос и позволило сохранять неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре +2+8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше.
Отмечается, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.
Международные организации и органы здравоохранения других стран также удовлетворили просьбу Pfizer и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.
Напомним:
- В Харьковской области зафиксировали нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer и испортили 9360 доз препарата.