НАЗК вирішило через суд домагатися звільнення Вітренка

Національне агентство з питань запобігання корупції подало до Шевченківського районного суду міста Києва позовом про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Джерело: повідомлення ДБР

Деталі: В НАЗК вважають, що призначення Вітренка головою правління порушує норму закону "Про запобігання корупції", оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на НАК "Нафтогаз України".

НАЗК вказує, що порушення досі не усунуте, тому "звернулося до суду для припинення трудового договору із керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)".

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