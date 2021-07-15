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НАЗК вирішило через суд домагатися звільнення Вітренка

Четвер, 15 липня 2021, 18:53

Національне агентство з питань запобігання корупції подало до Шевченківського районного суду міста Києва позовом про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Джерело: повідомлення ДБР

Деталі: В НАЗК вважають, що призначення Вітренка головою правління порушує норму закону "Про запобігання корупції", оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на НАК "Нафтогаз України".

НАЗК вказує, що порушення досі не усунуте, тому "звернулося до суду для припинення трудового договору із керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)".

Передісторія:

  • Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
  • Пізніше голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
  • Але Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.
  • Тоді Новіков направив припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

Українська правда
Теми: ВітренкоНафтогаз


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