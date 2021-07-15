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НАПК решило через суд добиваться увольнения Витренко

Четверг, 15 июля 2021, 18:53
НАПК решило через суд добиваться увольнения Витренко

Национальное агентство по предупреждению коррупции подало в Шевченковский районный суд города Киева иск о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и председателем правления Юрием Витренко.

Источник: сообщение ГБР

Детали: В НАПК считают, что назначение Витренко председателем правления нарушает положения закона "О предотвращении коррупции", поскольку тот ранее работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".

НАПК указывает, что нарушение до сих пор не устранено, поэтому "обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)".

Предыстория:

  • Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
  • Позже председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предупреждении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
  • Но Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.
  • Тогда Новиков направил предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

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Темы: ВитренкоНефтегаз
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