НАПК решило через суд добиваться увольнения Витренко

Национальное агентство по предупреждению коррупции подало в Шевченковский районный суд города Киева иск о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и председателем правления Юрием Витренко.

Источник: сообщение ГБР

Детали: В НАПК считают, что назначение Витренко председателем правления нарушает положения закона "О предотвращении коррупции", поскольку тот ранее работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".

НАПК указывает, что нарушение до сих пор не устранено, поэтому "обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)".

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