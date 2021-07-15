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В Україні змінили правила відвідування стадіонів

Четвер, 15 липня 2021, 20:52

Затверджено новий тимчасовий медичний протокол щодо проведення футбольних матчів в Україні, яким дозволяється заповнювати стадіони на 66%.

Джерело: Тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів, сайт УПЛ

Дослівно: На матчах, які проводяться у регіонах із "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.

При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

При проведенні матчів у регіонах із "жовтим" та "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території, а також дотримання вимог та заборон встановлені "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.

Нагадаємо: Попереднім протоколом від березня дозволялося заповнення на 50%.

Станом на 14 липня, в Україні повністю вакциновані понад 1,3 млн людей.

Українська правда
Теми: футболспорткоронавірускарантин


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