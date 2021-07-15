В Украине изменили правила посещения стадионов

Утвержден новый временный медицинский протокол о проведении футбольных матчей в Украине, которым разрешается заполнять стадионы на 66%.

Источник: Временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей, сайт УПЛ

Дословно: На матчах, которые проводятся в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона.

При проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований по одетым всеми участниками и организаторами мероприятия средствам индивидуальной защиты, в частности, защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 кв. метра площади здания или территории, а также соблюдение требований и запретов, установленных "зеленым" уровнем эпидемической опасности.

Напомним: Предыдущим протоколом с марта разрешалось заполнение на 50%.