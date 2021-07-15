Двоє поранених та травмований у ЗСУ на Донбасі

Від початку цієї доби, 15 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, внаслідок яких двоє військових поранені, третій – травмований, вони усі в лікарні.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси".

Деталі: Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїни у лікувальному закладі, стан здоров’я – задовільний.

Зазначається, що на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.