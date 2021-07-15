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Двое раненых и травмирован в ВСУ на Донбассе

Четверг, 15 июля 2021, 21:49

С начала этого периода, 15 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате которых двое военных ранены, третий - травмирован, они все в больнице.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы".

Детали: В результате обстрелов двое военных получили ранения, один - боевое травмирование. Воины в лечебном учреждении, состояние здоровья - удовлетворительное.

Отмечается, что на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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