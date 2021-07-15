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У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

Четвер, 15 липня 2021, 22:27
У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

У Білорусі тривають обшуки і затримання представників активістів і правозахисників, силовики прийшли в офіси кількох організацій.

Джерело: "Білоруський партизан", правозахисний центр "Вясна", telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Деталі: За словами правозахисників, станом на 21:00 вечора 15 липня, обшуки провели в більш ніж 30 офісах та помешканнях, а після цього затримали та доставили на допит 19 осіб.

Повідомляється, що силовики прийшли в офіси громадських об'єднань "АКТ", "Гавары правду" "Таварыство беларускай мовы", офіси Спілки письменників Білорусі, Білоруської асоціації журналістів, "Імен", "За свободу", Білоруського Гельсінського комітету, лабораторії "Новак", "Гендерні перспективи" та інші.

По всій білорусі 14 липня затримали 11 правозахисників "Вясни", серед затриманих на 72 години - керівник центру та його заступник. Деяких відпустили після допитів.

Повний перелік за даними "Вясни"

Передісторія:

  • У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників "Вясни".
  • За даними організації, силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.
  • Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьактивістиЛукашенкообшуки
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