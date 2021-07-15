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В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Четверг, 15 июля 2021, 22:27
В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

В Беларуси продолжаются обыски и задержания представителей активистов и правозащитников, силовики пришли в офисы нескольких организаций.

Источник: "Белорусский партизан", правозащитный центр "Вясна", telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Детали: По словам правозащитников, по состоянию на 21:00 вечера 15 июля, задержаны и доставлены на допрос после обысков 19 человек, а обыски провели в более чем 30 офисах и помещениях.

Сообщается, что силовики пришли в офисы общественных объединений "АКТ", "Гавары правду" "Таварыство беларускай мовы", офисы Союза писателей Беларуси, Беларусской ассоциации журналистов, "Имен", "За свободу", Беларусского Хельсинкского комитета, лаборатории "Новак", "Гендерные перспективы" и другие.

По всей беларуси 14 июля задержали 11 правозащитников "Вясны", среди задержанных на 72 часа – руководитель центра и его заместитель. Некоторых отпустили после допросов.

Полный перечень по данным "Вясны":

Напомним:

  • В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников "Вясны". По данным организации, силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

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Темы: БеларусьактивистыЛукашенкообыски
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