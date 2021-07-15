Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Четверг, 15 июля 2021, 22:27

В Беларуси продолжаются обыски и задержания представителей активистов и правозащитников, силовики пришли в офисы нескольких организаций.

Источник: "Белорусский партизан", правозащитный центр "Вясна", telegram-канал "Беларусь головного мозга"

Детали: По словам правозащитников, по состоянию на 21:00 вечера 15 июля, задержаны и доставлены на допрос после обысков 19 человек, а обыски провели в более чем 30 офисах и помещениях.

Сообщается, что силовики пришли в офисы общественных объединений "АКТ", "Гавары правду" "Таварыство беларускай мовы", офисы Союза писателей Беларуси, Беларусской ассоциации журналистов, "Имен", "За свободу", Беларусского Хельсинкского комитета, лаборатории "Новак", "Гендерные перспективы" и другие.

По всей беларуси 14 июля задержали 11 правозащитников "Вясны", среди задержанных на 72 часа – руководитель центра и его заместитель. Некоторых отпустили после допросов.

Полный перечень по данным "Вясны":

Напомним:

  • В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников "Вясны". По данным организации, силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

Темы: БеларусьактивистыЛукашенкообыски
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Днепре сильно избили правозащитницу

Рада приняла закон о национальном сопротивление и увеличила численность ВСУ

Суд арестовал землю, подаренную властями 4 известным спортсменам

Непогода в Германии: Минобороны объявило военную катастрофу, погибших уже более 100

Харьковчане рассказали, кого выбрали бы мэром – опрос

видеоКусок трассы Киев - Одесса "съехал" из-за дождей

Все новости...
Беларусь
Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси
В Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна"
В Беларуси прошли обыски у сотрудников правозащитного центра "Вясна"
Последние новости
16:33
фотоКлубы УПЛ должны нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"
16:19
Заявленные Россией как "контрабандные" 80 тысяч тонн нефти шли транзитом в Беларусь – Укртранснафта
16:12
Защита прав архитектора: "Цветы Украины" пока запретили сносить
15:57
Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии
15:55
видеоВ Днепре сильно избили правозащитницу
15:50
В Украину идут дожди, жара немного спадет
15:43
В Киевводфонд прошли обыски по делу о бюветах и туалетах
15:38
12-летний мальчик увидел похищение человека и помог полиции найти "преступников"
15:29
От временной оккупации Крыма Украина по меньшей мере потеряла 75% ВВП 2013 года
15:23
Рада приняла закон о национальном сопротивление и увеличила численность ВСУ
Все новости...