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Зеленський відправляє у Конго 40 миротворців

Четвер, 15 липня 2021, 23:24
Зеленський відправляє у Конго 40 миротворців
ФОТО: ВОЛОДИМИР ПЕТРОВ/KYIV POST

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відправить до Демократичної республіки Конго 40 людей для участі в миротворчій місії ООН.

Джерело: указ №297/2021

Деталі: В указі зазначається, що це є зобов’язанням України як держави-члена ООН, а також участь країни в місії ООН зі стабілізації у Конго відповідає національним інтересам держави, сприятиме підтриманню міжнародного миру та безпеки

Дослівно: "Постановляю направити для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії загальною чисельністю до 20 осіб".

Нагадаємо: У грудні в Конго український миротворець помер від коронавірусу.

Читайте також: Армія порятунку. Як українські миротворці працюють в Конго

Українська правда

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Теми: Зеленськийуказимиротворці
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