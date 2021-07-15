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Зеленский отправляет в Конго 40 миротворцев

Четверг, 15 июля 2021, 23:24
Зеленский отправляет в Конго 40 миротворцев
ФОТО: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ/KYIV POST

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отправит в Демократическую республику Конго 40 человек для участия в миротворческой миссии ООН.

Источник: указ №297/2021

Детали: В указе отмечается, что это является обязательством Украины как государства-члена ООН, а также участие страны в миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности

Дословно: "Постановляю направить для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии общей численностью до 20 человек".

Напомним В декабре в Конго украинский миротворец умер от коронавируса.

Читайте также: Армия спасения. Как украинские миротворцы работают в Конго

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказымиротворцы
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