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Ватажок бойовиків Пушилін зібрався в "Єдину Росію"

Четвер, 15 липня 2021, 23:57

Глава угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що має намір вступити в партію "Єдина Росія".

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на ресурси сепаратистів

Деталі: Пушилін відповів на питання, чи буде він вступати в ряди "Єдиної Росії", заявивши, що це буде правильним кроком з його боку.

Пряма мова Пушиліна: "Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, те, що він вважає правильним. Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку. Звісно ж буду".

Довідка: Провладна в Росії партія "Єдина Росія" проводить агітаційні заходи в ОРДЛО перед виборами в Держдуму, які відбудуться у вересні. Для цього активно використовується адмінресурс підконтрольних Кремлю угруповань "ДНР" і "ЛНР".

В рамках форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів", який відбувається в Донецьку, раніше відкрився майданчик для запису в ряди "Єдиної Росії".

Теми: ДонбасОРДЛО


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