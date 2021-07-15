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Главарь боевиков Пушилин собрался в "Единую Россию"

Четверг, 15 июля 2021, 23:57
Главарь боевиков Пушилин собрался в Единую Россию

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия".

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурсы сепаратистов

Детали: Пушилин ответил на вопрос, будет ли он вступать в ряды "Единой России", заявив, что это будет правильным шагом с его стороны.

Прямая речь Пушилина: "Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду".

Справка: Провластная в России партия "Единая Россия" проводит агитационные мероприятия в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Для этого активно используется админресурс подконтрольных Кремлю группировок "ДНР" и "ЛНР".

В рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", проходящего в Донецке, ранее открылась площадка для записи в ряды "Единой России".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОРДЛО
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