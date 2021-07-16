"Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї" – Байден
П'ятниця, 16 липня 2021, 00:47
Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.
Джерело: Байден на спільній пресконференції з Меркель, цитує Голос Америки у twitter, AFP у twitter
Пряма мова Байдена: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати".
"На час мого приходу на посаду, "Північний потік-2" був на 90% завершений, тому запровадження наступних санцій не видавалось доцільним" ... варто було працювати з Німеччиною над кроками на випадок, "якщо Росія вдасться до шантажу України".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
- Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.