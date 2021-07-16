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"Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия" – Байден

Пятница, 16 июля 2021, 00:47

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Источник: Байден на совместной пресс конференции с Меркель, цитирует Голос Америки в twitter, AFP в twitter

Прямая речь Байдена: "Что касается "Северного потока-2", Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать".

"На время моего вступления в должность, "Северный поток-2" был на 90% завершен, поэтому введение следующих санций не казалось целесообразным"... стоило работать с Германией над шагами на случай, "если Россия прибегнет к шантажу Украины".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их "не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы" и не договариваться об Украине без Украины.
  • Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.

Темы: БайденМеркельСеверный поток-2
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