Німецькі екологи продовжать судитися проти "Північного потоку-2"

Природоохоронна організація Німеччини Deutsche Umwelthilfe (DUH) доводитиме в суді, що пов'язаний з будівництвом газопроводу фонд землі Мекленбург – Передня Померанія не відповідає заявленому статусу.

Джерело: DW

Деталі: Німецька природоохоронна організація DUH має намір вжити подальші юридичні кроки щодо Фонду щодо захисту клімату та навколишнього середовища землі Мекленбург – Передня Померанія, який пов'язаний з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Про це представник DUH заявив у четвер, 15 липня, після того як напередодні адміністративний суд у Шверіні відхилив позов організації.

У позові оскаржувався статус громадської користі фонду. Цей статус, який установлюють податковим відомством, є важливим компонентом будь-якої громадської організації в Німеччині і дає можливість отримувати пожертвування, які спонсори можуть використовувати для скорочення податків.

Наступним кроком DUH стане позов до вищого адміністративного суду землі Мекленбург – Передня Померанія у Грайсвальді.

Керівник DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) заявила, що мова йде про "фейковий фонд", який обманює громадян, заявляючи, що займається захистом клімату.

Насправді, за її словами, фонд займається "проштовхуванням, щоб там не було,найбільшого проекту Європи в області традиційних джерел енергії".

Фонд із захисту клімату і навколишнього середовища був створений в березні урядом землі Мекленбург – Передня Померанія, яка внесла в його статутний капітал 200 тисяч євро. Ще 10 млн додав в нього консорціум Nord Stream-2.

За планами земельних властей, фонд повинен швидко і про запас закупити обладнання і матеріали, необхідні для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також передавати їх на реалізацію проєкту, тим самим виводячи з-під загрози санкцій фірми-постачальники і підрядників.

Заявлена мета фонду – завершення будівництва газопроводу і підтримка енергетичної реформи в Німеччині, в рамках якої природний газ відіграє роль "перехідного енергоносія" в період, коли потужностей з відновлюваних джерел недостатньо, щоб компенсувати недолік енергопостачання при одночасній відмову від атомних і вугільних електростанцій.

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