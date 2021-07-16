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Немецкие экологи продолжат судиться против "Северного потока-2"

Пятница, 16 июля 2021, 03:11
Немецкие экологи продолжат судиться против Северного потока-2

Природоохранная организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) доказывать в суде, что связано со строительством газопровода фонд земли Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу.

Источник: DW

Детали: Немецкая природоохранная организация DUH намерена предпринять дальнейшие юридические шаги в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург - Передняя Померания, который связан со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда.

Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.

Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) заявила, что речь идет о "фейковом фонде", который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается "проталкиванием, во что бы то ни стало, крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии".

Фонд по защите климата и окружающей среды был создан в марте правительством земли Мекленбург - Передняя Померания, которое внесло в его уставной капитал 200 тысяч евро. Еще 10 млн добавил в него консорциум Nord Stream 2.

По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также передавать их на реализацию проекта, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

Заявленная цель фонда - завершение строительства газопровода и поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя" в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.

Предыстория:

  • Природоохранная организация Германии (Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия - NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2экологияГерманияРосcия
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