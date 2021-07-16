Мін’юст Росії вніс Інститут права та публічної політики у список "іноземних агентів"
Міністерство юстиції Росії включило Інститут права та публічної політики у реєстр некомерційних організацій, що виконують функції "іноземного агента".
Джерело: Міністерство юстиції РФ
Дослівно: "15 липня 2021 р. на виконання вимог чинного законодавства Російської Федерації у реєстрі некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, включеного до складу Автономну некомерційну організацію "Інститут права та публічної політики".
Деталі: Інститут права та публічної політики почав свою історію з 1993 року.
Як значиться на сайті організації, веде "загальнозначущі судові процеси", у тому числі представляє інтереси громадян та організацій в Конституційному суді РФ та Європейському суді з прав людини.
Також інститут займається науково-дослідницькою та видавничою діяльністю.
Опікунську раду інституту очолює адвокат Генрі Рєзнік, в раду серед інших входять адвокат, бувший сенатор Костянтин Добринін, суддя ЄСПЛ у відставці Анатолій Ковлер, бувша суддя Конституційного суду РФ Тамара Морщакова.
Передісторія:
- 23 квітня 2021 року Мін'юст Росії включив "Медузу" в список ЗМІ - "іноземних агентів". Редакція, офіс якої розташований в Латвії, заявила про намір оскаржити рішення Мін'юсту РФ.
- Закон про "іноземних агентів" був прийнятий в Росії в 2017 році. Згідно з ним, іноземним агентом можуть визнати будь-яке закордонне ЗМІ, яке отримує фінансування або майно з-за кордону (в тому числі від російських юридичних осіб, спонсорованих з іноземних джерел).
- Тепер в реєстрі ЗМІ-"іноагентов" - 19 фізичних та юридичних осіб, серед них - "Голос Америки", телеканал "Настояще время", "Радіо Свобода" та інші.