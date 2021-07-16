Минюст России внес Институт права и публичной политики в список "иностранных агентов"
Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".
Источник: Министерство юстиции РФ
Дословно: "15 июля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики".
Детали: Институт права и публичной политики начал свою историю с 1993 года.
Как значится на сайте организации, ведет "общезначимые судебные процессы", в том числе представляет интересы граждан и организаций в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.
Также институт занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью.
Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в совет среди прочих входят адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.
Предыстория:
- 23 апреля 2021 года Минюст России включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов". Редакция, офис которой расположен в Латвии, заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.
- Закон о СМИ-"иностранных агентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
- Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и другие.