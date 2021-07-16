Минюст России внес Институт права и публичной политики в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".

Источник: Министерство юстиции РФ

Дословно: "15 июля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики".

Детали: Институт права и публичной политики начал свою историю с 1993 года.

Как значится на сайте организации, ведет "общезначимые судебные процессы", в том числе представляет интересы граждан и организаций в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

Также институт занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в совет среди прочих входят адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.

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