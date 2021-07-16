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Минюст России внес Институт права и публичной политики в список "иностранных агентов"

Пятница, 16 июля 2021, 04:48
Минюст России внес Институт права и публичной политики в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".

Источник: Министерство юстиции РФ

Дословно: "15 июля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики".

Детали: Институт права и публичной политики начал свою историю с 1993 года.

Как значится на сайте организации, ведет "общезначимые судебные процессы", в том числе представляет интересы граждан и организаций в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

Также институт занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в совет среди прочих входят адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.

Предыстория:

  • 23 апреля 2021 года Минюст России включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов". Редакция, офис которой расположен в Латвии, заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.
  • Закон о СМИ-"иностранных агентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
  • Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и другие.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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