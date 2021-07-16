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Індонезія очолила світовий рейтинг за поширенням COVID

П'ятниця, 16 липня 2021, 06:18

За добу 14 липня у світі діагностували понад 559 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індонезії, Бразилії та Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індонезії зафіксували понад 56 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 52 тисячі, а у Британії – понад 48 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і США.

 

Україна серед країн світу займає 71 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна в цьому списку – 5-та.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 173 145 215 осіб. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 083 003 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу, померли 20 хворих, одужали 589 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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