Индонезия возглавила мировой рейтинг по распространению COVID

За сутки 14 июля в мире диагностировали более 559 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Бразилии и Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии зафиксировали более 56 000 новых заражений, в Бразилии - более 52 000, а в Великобритании - более 48 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и США.

Украина среди стран мира занимает 71 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом списке - 5-я.

За все время пандемии вылечились от недуга 173 145 215 человек. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 083 003 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 387 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную болезнь, умерли 20 больных, выздоровели 589 человек.