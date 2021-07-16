Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів

П'ятниця, 16 липня 2021, 06:50
На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Джерело: АР

Джерело: Трюдо зазначив, що якщо позитивна динаміка щодо рівня вакцинації та стану громадського здоров'я продовжиться, кордон може відкритися.

"Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Трюдо зазначив, що Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня.

Прем'єр-міністр зазначив, що Канада продовжує лідирувати серед країн G20 за рівнем вакцинації: приблизно 80% дорослих канадців вакциновані першою дозою та понад 50% - повністю вакциновані.

За його словами, кількість випадків захворювань та важкого перебігу хвороби продовжує зменшуватися по всій країні, оскільки рівень вакцинації зростає.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку квітня повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.
  • У Канаді найбільші провінції Квебек та Онтаріо у квітні закрили на в’їзд через поширення коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадакоронавірускордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: