На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Джерело: АР

Джерело: Трюдо зазначив, що якщо позитивна динаміка щодо рівня вакцинації та стану громадського здоров'я продовжиться, кордон може відкритися.

"Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Трюдо зазначив, що Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня.

Прем'єр-міністр зазначив, що Канада продовжує лідирувати серед країн G20 за рівнем вакцинації: приблизно 80% дорослих канадців вакциновані першою дозою та понад 50% - повністю вакциновані.

За його словами, кількість випадків захворювань та важкого перебігу хвороби продовжує зменшуватися по всій країні, оскільки рівень вакцинації зростає.

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