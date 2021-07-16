На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.
Джерело: АР
Джерело: Трюдо зазначив, що якщо позитивна динаміка щодо рівня вакцинації та стану громадського здоров'я продовжиться, кордон може відкритися.
"Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Трюдо зазначив, що Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня.
Прем'єр-міністр зазначив, що Канада продовжує лідирувати серед країн G20 за рівнем вакцинації: приблизно 80% дорослих канадців вакциновані першою дозою та понад 50% - повністю вакциновані.
За його словами, кількість випадків захворювань та важкого перебігу хвороби продовжує зменшуватися по всій країні, оскільки рівень вакцинації зростає.
Нагадаємо: