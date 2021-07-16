Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів

П'ятниця, 16 липня 2021, 06:50

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив у четвер, що Канада може почати пропускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.

Джерело: АР

Джерело: Трюдо зазначив, що якщо позитивна динаміка щодо рівня вакцинації та стану громадського здоров'я продовжиться, кордон може відкритися.

"Канада зможе прийняти повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Трюдо зазначив, що Канада розраховує приймати повністю вакцинованих громадян США з середини серпня.

Прем'єр-міністр зазначив, що Канада продовжує лідирувати серед країн G20 за рівнем вакцинації: приблизно 80% дорослих канадців вакциновані першою дозою та понад 50% - повністю вакциновані.

За його словами, кількість випадків захворювань та важкого перебігу хвороби продовжує зменшуватися по всій країні, оскільки рівень вакцинації зростає.

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку квітня повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.
  • У Канаді найбільші провінції Квебек та Онтаріо у квітні закрили на в’їзд через поширення коронавірусу.

Теми: Канадакоронавірускордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

РНБО вводить санкції проти ще 9 українців зі списку США

Подвійне громадянство: у декларації з'явиться нова графа

Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше

Усі новини...
Канада
У Канаді виявили 160 безіменних могил біля школи-інтернату
На тлі спеки в Канаді фіксують втричі більше “раптових смертей”
Пожежа знищила невеличке містечко в Канаді
Останні новини
23:09
фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
22:38
При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
22:16
Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях
21:59
Новини економіки: корупційні збитки Укрзалізниці, втрати від окупації Криму
21:45
ЄС очікує кроків від Росії у зв’язку з сьомою річницею збиття рейсу MH17
21:36
"Газовик" відшкодував державі 1,1 млрд через несплату податків – ДФС
21:22
Зеленський призначив гранти в галузі кінематографії
21:19
Проєкт системи моніторингу олігархів представлять до 7 вересня – Данілов
21:10
Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун
20:53
Данія відкривається для всіх типів подорожей українців
Усі новини...