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Через поширення коронавірусу в Канаді закривають кордони найбільші провінції

Понеділок, 19 квітня 2021, 01:38
Через поширення коронавірусу в Канаді закривають кордони найбільші провінції

У Канаді найбільші провінції Квебек та Онтаріо закривають на в’їзд через поширення коронавірусу.

Джерело: Уряди провінцій, міністр охорони здоров’я Канади Онтаріо Крістін Еліот, цитує Укрінформ

Пряма мова Еліот: "Якщо в особи не буде поважної причини в’їзду до Онтаріо – її не пропустять. Ці складні, але необхідні заходи допоможуть нам здолати кризу".

Пряма мова віцепрем’єра Квебеку Женев’єва Гільбо: "З понеділка ми закриємо наш кордон з Онтаріо й ретельно стежитимемо за пересуваннями. Ми обговорюємо з урядом Онтаріо умови. Поширення різновидів (коронавірусу – ред.) необхідно обмежити. Це – питання безпеки".

Деталі: За словами Еліот, на пунктах в’їзду до Онтаріо з провінцій Квебек та Манітоба будуть споруджені КПП.

Про аналогічні заходи оголосили і в уряді Квебеку.

Загалом у Квебеку й Онтаріо мешкають 23 млн людей, тобто близько 60% населення Канади.

Попри значний темп вакцинування, Онтаріо переживає третю хвилю COVID-19, викликану новими штамами коронавірусу: щодня у провінції виявляють тисячі нових випадків інфікування.

Передісторія:

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку квітня повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.

Нагадаємо: У січні в Канаді розгортали польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадакоронавірускарантин
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