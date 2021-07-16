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Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами

П'ятниця, 16 липня 2021, 07:35
Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон "Про зміну законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу", уточнюючи деталі щодо оголошення надзвичайного стану.

Джерело: Пресслужба президента Білорусі

Деталі: Відповідно до документа вносяться поправки в Закон "Про надзвичайний стан". Згідно з Конституцією і цим Законом підставою для введення надзвичайного стану (крім стихійних лих і катастроф) є наявність масових заворушень.

Однак раніше не було визначено, що саме вважається заворушеннями.

Тому в підписаному законі конкретизується, що до заворушень відносяться спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян.

Новим законом також уточнюється перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, що застосовуються при введенні надзвичайного стану.

Так, перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнюється призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (включаючи іноземні), встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Крім того, розширюється коло силових органів, що залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення в число воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.

Також зазначається, що Збройні Сили наділяються додатковими завдання.

Зокрема, це боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються.

Нагадаємо:

  • У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників "Вясни".
  • За даними організації, силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.
  • Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 
  • У Білорусі тривають обшуки і затримання представників активістів і правозахисників, силовики прийшли в офіси кількох організацій.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенко
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