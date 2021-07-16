Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами

Пятница, 16 июля 2021, 07:35

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", уточняя детали относительно объявления чрезвычайного положения.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Детали: Согласно документу вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и этому закону основанием для введения чрезвычайного положения (кроме стихийных бедствий и катастроф) является наличие массовых беспорядков.

Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками.

Поэтому в подписанном законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевых изданий.

Кроме того, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

Также отмечается, что Вооруженные Силы наделяются дополнительными задачами.

В частности, это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Напомним:

  • В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников "Вясны". По данным организации, силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.
  • В Беларуси продолжаются обыски и задержания представителей активистов и правозащитников, силовики пришли в офисы нескольких организаций.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун

Строительство Подольского моста в Киеве: правоохранителей не пускали для следственных действий

Болеют, но умирают меньше: в Индии оценили эффективность вакцин против "Дельты"

СНБО вводит санкции против еще 9 украинцев из списка США

Двойное гражданство: в декларации появится новая графа

Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее

Все новости...
Беларусь
В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов
Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси
В Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна"
Последние новости
23:09
фотоУкраина получила партию вакцин AstraZeneca от Румынии
22:38
При МИД хотят создать Совет почетных консулов ​​иностранных государств
22:16
Зеленский подписал закон, который возвращает тюрьму за ложь в декларациях
21:59
Новости экономики: коррупционные убытки Укрзализныци, потери от оккупации Крыма
21:45
ЕС ожидает шагов от России в связи с седьмой годовщиной сбития рейса MH17
21:36
"Газовик" возместил государству 1,1 млрд из-за неуплаты налогов – ГФС
21:22
Зеленский назначил гранты в области кинематографии
21:19
Проект системы мониторинга олигархов представят до 7 сентября – Данилов
21:10
Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун
20:53
Дания открывается для всех типов путешествий украинцев с 17 июля
Все новости...