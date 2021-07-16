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Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами

Пятница, 16 июля 2021, 07:35
Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", уточняя детали относительно объявления чрезвычайного положения.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Детали: Согласно документу вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и этому закону основанием для введения чрезвычайного положения (кроме стихийных бедствий и катастроф) является наличие массовых беспорядков.

Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками.

Поэтому в подписанном законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевых изданий.

Кроме того, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

Также отмечается, что Вооруженные Силы наделяются дополнительными задачами.

В частности, это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Напомним:

  • В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников "Вясны". По данным организации, силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.
  • В Беларуси продолжаются обыски и задержания представителей активистов и правозащитников, силовики пришли в офисы нескольких организаций.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашенко
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