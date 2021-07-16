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В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон

П'ятниця, 16 липня 2021, 08:50
В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон

В окупованому Росією Криму поблизу Євпаторії з вечора четверга горить сміттєвий полігон.

Джерело: російський "Інтерфакс", "Крыминформ"

Деталі: В самому місті відчувається запах гару.

Жителі міста в соцмережах скаржаться на "димову завісу" і "туман гару".

Люди змушені спати з закритими вікнами при температурі повітря на вулиці +28 градусів.

Так звана "місцева влада" зібрали оперативний штаб з ліквідації і заявила, що горить верхній шар полігону. Попередня версія займання - підпал.

Передісторія:

  • На початку липня в Криму пройшли потужні зливи. Кілька міст були затоплені

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексія
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