В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон
П'ятниця, 16 липня 2021, 08:50
В окупованому Росією Криму поблизу Євпаторії з вечора четверга горить сміттєвий полігон.
Джерело: російський "Інтерфакс", "Крыминформ"
Деталі: В самому місті відчувається запах гару.
Жителі міста в соцмережах скаржаться на "димову завісу" і "туман гару".
Люди змушені спати з закритими вікнами при температурі повітря на вулиці +28 градусів.
Так звана "місцева влада" зібрали оперативний штаб з ліквідації і заявила, що горить верхній шар полігону. Попередня версія займання - підпал.
Передісторія:
- На початку липня в Криму пройшли потужні зливи. Кілька міст були затоплені.