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В оккупированном Крыму жара и горит мусорный полигон

Пятница, 16 июля 2021, 08:50
В оккупированном Крыму жара и горит мусорный полигон

В оккупированном Россией Крыма вблизи Евпатории с вечера четверга горит мусорный полигон.

Источник: российский "Интерфакс", "Крыминформ"

Детали: В самом городе чувствуется запах гари. Жители города в соцсетях жалуются на "дымовую завесу" и "туман гари".

Люди вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.

Так называемая "местная власть" собрала оперативный штаб по ликвидации и заявила, что горит верхний слой полигона. Предварительная версия возгорания - поджог.

Предыстория:

  • В начале июля в Крыму прошли мощные ливни. Несколько городов были затоплены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
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