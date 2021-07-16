В оккупированном Крыму жара и горит мусорный полигон
Пятница, 16 июля 2021, 08:50
В оккупированном Россией Крыма вблизи Евпатории с вечера четверга горит мусорный полигон.
Источник: российский "Интерфакс", "Крыминформ"
Детали: В самом городе чувствуется запах гари. Жители города в соцсетях жалуются на "дымовую завесу" и "туман гари".
Люди вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.
Так называемая "местная власть" собрала оперативный штаб по ликвидации и заявила, что горит верхний слой полигона. Предварительная версия возгорания - поджог.
Предыстория:
- В начале июля в Крыму прошли мощные ливни. Несколько городов были затоплены.