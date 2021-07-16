Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:47
В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

Протягом останньої доби 15 липня в України вакцинували проти COVID-19 більше 117 тисяч людей. Це найбільший добовий показник з початку вакцинації.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: