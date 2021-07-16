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В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:47

Протягом останньої доби 15 липня в України вакцинували проти COVID-19 більше 117 тисяч людей. Це найбільший добовий показник з початку вакцинації.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинація


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