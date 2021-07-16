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В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

Пятница, 16 июля 2021, 09:47

За последние сутки 15 июля в Украине вакцинировали против COVID-19 больше 117 тысяч человек. Это самый большой суточный показатель с начала вакцинации.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы - 54 374 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу - 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 3 899 890 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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