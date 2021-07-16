Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Білорусі знову обшуки у журналістів незалежних медіа

П'ятниця, 16 липня 2021, 10:17
Фото DW.com

Вранці 16 липня у Білорусі проходять обшуки у журналістів телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода", силовики прийшли як мінімум до 7 представникам незалежних медіа.

Джерело: Білоруський партизан з посиланням на пости журналістів у Facebook, "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода

Деталі: Обшук проходить у ведучого програми "Кожен із нас" Гліба Лободенка, журналістів "Белсат" Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша, гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса, а також у Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з Гродно.

"Радіо Свобода" в своєму телеграм-каналі повідомляє, що за непідтвердженою інформацією прийшли також до Валентина Жданка.

Співробітники Брестського відділу карного розшуку відвідали журналіста Віктора Ярашука в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Сам журналіст на свободі.

Фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка розшукують.

Олесь Левчук та Мілана Харитонова, брестські журналісти, які писали матеріали для "Белсату", перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

Передісторія:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні.
  • Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.

Теми: БілорусьобшукиЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

РНБО вводить санкції проти ще 9 українців зі списку США

Подвійне громадянство: у декларації з'явиться нова графа

Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами
У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів
Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі
Останні новини
23:09
фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
22:38
При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
22:16
Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях
21:59
Новини економіки: корупційні збитки Укрзалізниці, втрати від окупації Криму
21:45
ЄС очікує кроків від Росії у зв’язку з сьомою річницею збиття рейсу MH17
21:36
"Газовик" відшкодував державі 1,1 млрд через несплату податків – ДФС
21:22
Зеленський призначив гранти в галузі кінематографії
21:19
Проєкт системи моніторингу олігархів представлять до 7 вересня – Данілов
21:10
Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун
20:53
Данія відкривається для всіх типів подорожей українців
Усі новини...