У Білорусі знову обшуки у журналістів незалежних медіа

Вранці 16 липня у Білорусі проходять обшуки у журналістів телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода", силовики прийшли як мінімум до 7 представникам незалежних медіа.

Джерело: Білоруський партизан з посиланням на пости журналістів у Facebook, "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода

Деталі: Обшук проходить у ведучого програми "Кожен із нас" Гліба Лободенка, журналістів "Белсат" Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша, гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса, а також у Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з Гродно.

"Радіо Свобода" в своєму телеграм-каналі повідомляє, що за непідтвердженою інформацією прийшли також до Валентина Жданка.

Співробітники Брестського відділу карного розшуку відвідали журналіста Віктора Ярашука в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Сам журналіст на свободі.

Фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка розшукують.

Олесь Левчук та Мілана Харитонова, брестські журналісти, які писали матеріали для "Белсату", перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

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