В Беларуси снова обыски у журналистов независимых медиа
Утром 16 июля в Беларуси проходят обыски у журналистов телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", силовики пришли как минимум к 7 представителям независимых медиа.
Источник: Белорусский партизан со ссылкой на посты журналистов у Facebook, "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радіо Свобода
Детали: Обыск проходит у ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко, журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса, а также у Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно.
"Радио Свобода" в своем телеграм-канале сообщает, что по неподтвержденной информации пришли также к Валентину Жданко.
Сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярашука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Сам журналист на свободе.
Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.
Алесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для "Белсата", находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука.
Предыстория:
- Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе.
- Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
- Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.