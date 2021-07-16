В Беларуси снова обыски у журналистов независимых медиа

Утром 16 июля в Беларуси проходят обыски у журналистов телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", силовики пришли как минимум к 7 представителям независимых медиа.

Источник: Белорусский партизан со ссылкой на посты журналистов у Facebook, "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радіо Свобода

Детали: Обыск проходит у ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко, журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса, а также у Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно.

"Радио Свобода" в своем телеграм-канале сообщает, что по неподтвержденной информации пришли также к Валентину Жданко.

Сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярашука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Сам журналист на свободе.

Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.

Алесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для "Белсата", находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука.

Предыстория: