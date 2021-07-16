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В Беларуси снова обыски у журналистов независимых медиа

Пятница, 16 июля 2021, 10:17
Фото DW.com

Утром 16 июля в Беларуси проходят обыски у журналистов телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", силовики пришли как минимум к 7 представителям независимых медиа.  

Источник: Белорусский партизан со ссылкой на посты журналистов у Facebook, "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радіо Свобода

Детали: Обыск проходит у ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко, журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса, а также у Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно.  

"Радио Свобода" в своем телеграм-канале сообщает, что по неподтвержденной информации пришли также к Валентину Жданко. 

Сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярашука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Сам журналист на свободе.

Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.

Алесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для "Белсата", находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука.

Предыстория:

  • Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе.
  • Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
  • Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.

Темы: БеларусьобыскиСМИ
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