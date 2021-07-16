В Україні випробували модернізований ударний дрон для флоту Bayraktar
Під Миколаєвом в Україні випробували оновлені ударні дрони турецького виробництва Bayraktar TB2 для українського флоту.
Джерело: заступник міністра оборони Олександр Миронюк, пресслужба Міноборони
Пряма мова: "Під час випробувань ударний оперативно-тактичний комплекс Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати.
Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях".
Деталі: За словами Миронюка, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка.
Кілька днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування БПЛА, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.
Відзначається, що Bayraktar TB2 посилять спроможності ВМС у захисті південних рубежів України.
Оператори Bayraktar зі складу ВМС України пройшли навчання в Туреччині. Зараз під наставництвом турецьких інструкторів вони завершують підготовку в Україні.
Особливістю поставленого в Україну комплексу є те, що у складі є морська станція управління БПЛА.
Нагадаємо:
- 15 липня в Україну поставили перший для ВМС ударний безпілотний комплекс українсько-турецького виробництва Bayraktar TB2.
- У 2019 році Україна отримала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2.
- "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.