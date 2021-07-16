В Україні випробували модернізований ударний дрон для флоту Bayraktar

Під Миколаєвом в Україні випробували оновлені ударні дрони турецького виробництва Bayraktar TB2 для українського флоту.

Джерело: заступник міністра оборони Олександр Миронюк, пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Під час випробувань ударний оперативно-тактичний комплекс Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати.

Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях".

Деталі: За словами Миронюка, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка.

Кілька днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування БПЛА, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.

Відзначається, що Bayraktar TB2 посилять спроможності ВМС у захисті південних рубежів України.

Оператори Bayraktar зі складу ВМС України пройшли навчання в Туреччині. Зараз під наставництвом турецьких інструкторів вони завершують підготовку в Україні.

Особливістю поставленого в Україну комплексу є те, що у складі є морська станція управління БПЛА.

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