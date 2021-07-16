Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні випробували модернізований ударний дрон для флоту Bayraktar

П'ятниця, 16 липня 2021, 11:31
В Україні випробували модернізований ударний дрон для флоту Bayraktar

Під Миколаєвом в Україні випробували оновлені ударні дрони турецького виробництва Bayraktar TB2 для українського флоту.

Джерело: заступник міністра оборони Олександр Миронюк, пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Під час випробувань ударний оперативно-тактичний комплекс Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати.

Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях".

Деталі: За словами Миронюка, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка.

Кілька днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування БПЛА, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.

Відзначається, що Bayraktar TB2 посилять спроможності ВМС у захисті південних рубежів України.

Оператори Bayraktar зі складу ВМС України пройшли навчання в Туреччині. Зараз під наставництвом турецьких інструкторів вони завершують підготовку в Україні.

Особливістю поставленого в Україну комплексу є те, що у складі є морська станція управління БПЛА.

Нагадаємо:

  • 15 липня в Україну поставили перший для ВМС ударний безпілотний комплекс українсько-турецького виробництва Bayraktar TB2.
  • У 2019 році Україна отримала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2.
  • "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силиТуреччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Збройні сили
На Куп’янському напрямку захисники стійко тримають оборону – Генштаб
Сили оборони вели контрнаступ на трьох ділянках фронту, поступово послаблюючи ворога – ISW
На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: