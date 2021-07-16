В Украине испытали модернизированный ударный дрон для флота Bayraktar

Под Николаевом в Украине испытали обновленные ударные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 для украинского флота.

Источник: заместитель министра обороны Александр Миронюк, пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "Во время испытаний ударный оперативно-тактический комплекс Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты.

Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях".

Детали: По словам Миронюка, поставка первого комплекса в июле состоялась с опережением графика.

Несколько дней на аэродроме под Николаевом продолжались испытания БПЛА, входящих в состав этого комплекса - подъем на штатную рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

Отмечается, что Bayraktar TB2 усилят способности ВМС в защите южных рубежей Украины.

Операторы Bayraktar из состава ВМС Украины прошли обучение в Турции. Сейчас под наставничеством турецких инструкторов они завершают подготовку в Украине.

Особенностью поставленного в Украину комплекса является то, что в составе есть морская станция управления БПЛА.

Напомним: