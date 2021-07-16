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Екснардеп Пресман отримав 3 роки умовно і штраф за махінації з житлом

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:02

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього народного депутата Олександра Пресмана винним у зловживанні службовим становищем під час отримання компенсації за оренду житла.

Джерело: повідомлення Transparency International, пресслужба ВАКС

Деталі: Вказується, що суд затвердив угоду і виніс вирок нардепу у вигляді умовного позбавлення волі строком на 3 роки, встановивши випробувальний строк такої ж тривалості.

Також Пресману заборонено обіймати держпосади протягом року. Тепер він повинен виплатити штраф у розмірі 17 тисяч грн.

У ВАКСі Україніській правді підтвердили такий вирок.

Передісторія:

  • У травні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Пресману про підозру.
  • За даними слідства, підозрюваний, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 928 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Національний" у період з листопада 2014 року до серпня 2019 року.

Теми: судкорупція


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