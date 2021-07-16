Экс-нардеп Пресман получил 3 года условно и штраф за махинации с жильем
Пятница, 16 июля 2021, 13:02
Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Александра Пресмана виновным в злоупотреблении служебным положением при получении компенсации за аренду жилья.
Источник: сообщение Transparency International, пресс-служба ВАКС
Детали: Указывается, что суд утвердил соглашение и вынес приговор бывшему нардепу в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности.
Также Пресману запрещено занимать госдолжности в течение года. Теперь он должен выплатить штраф в размере 17 000 грн.
В ВАКСе "Украиниськой правде" подтвердили такой приговор.
Предыстория:
- В мае 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Пресман о подозрении.
- По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 по август 2019 года.