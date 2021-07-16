Экс-нардеп Пресман получил 3 года условно и штраф за махинации с жильем

Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Александра Пресмана виновным в злоупотреблении служебным положением при получении компенсации за аренду жилья.

Источник: сообщение Transparency International, пресс-служба ВАКС

Детали: Указывается, что суд утвердил соглашение и вынес приговор бывшему нардепу в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности.

Также Пресману запрещено занимать госдолжности в течение года. Теперь он должен выплатить штраф в размере 17 000 грн.

В ВАКСе "Украиниськой правде" подтвердили такой приговор.

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