Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардеп Пресман получил 3 года условно и штраф за махинации с жильем

Пятница, 16 июля 2021, 13:02

Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Александра Пресмана виновным в злоупотреблении служебным положением при получении компенсации за аренду жилья.

Источник: сообщение Transparency International, пресс-служба ВАКС

Детали: Указывается, что суд утвердил соглашение и вынес приговор бывшему нардепу в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности.

Также Пресману запрещено занимать госдолжности в течение года. Теперь он должен выплатить штраф в размере 17 000 грн.

В ВАКСе "Украиниськой правде" подтвердили такой приговор.

Предыстория:

  • В мае 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Пресман о подозрении.
  • По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период с ноября 2014 по август 2019 года.

Темы: судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: