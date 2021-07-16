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Нацрада перевірить "Інтер" через "Шуріка" і "Собаче серце"

П'ятниця, 16 липня 2021, 14:23
Нацрада перевірить Інтер через Шуріка і Собаче серце

Національна рада України з питань телебачення і радіо мовлення призначила телеканалу "Інтер" позапланову перевірку через демонстрацію фільмів за участі артистів, котрих внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: повідомлення Нацради

Деталі: Повідомляється, що Нацрада зафіксувала на "Інтері" за період із 28 червня по 11 липня 11 радянських кінострічок, "показ яких на території України недопустимий".

Канал перевірятимуть у період із 30 липня по 13 серпня.

Дослівно: "Ідеться про такі фільми, як "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман". Серед їх учасників (акторів, режисерів тощо) є особи, яких на державному рівні визнано такими, що створюють загрозу національній безпеці".

Зазначений факт свідчить про ознаки порушень абзацу десятого частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Передісторія: 

  • Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення наклала штраф на "Студію 1+1" у майже 71,5 тисячу гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською навесні минулого року.

Українська правда

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Теми: Нацрадакіно
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