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Нацсовет проверит "Интер" из "Шурика" и "Собачье сердце"

Пятница, 16 июля 2021, 14:23

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую проверку из-за демонстрации фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: сообщение Нацсовета

Детали: Сообщается, что Нацсовет зафиксировала на "Интере" за период с 28 июня по 11 июля 11 советских кинолент, "показ которых на территории Украины недопустим".

Канал проверять в период с 30 июля по 13 августа.

Дословно: "Речь идет о таких фильмах, как "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман". Среди их участников (актеров, режиссеров и т.д.) есть лица, которые на государственном уровне признаны теми, кто создают угрозу национальной безопасности".

Указанный факт свидетельствует о признаках нарушений абзаца десятого части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Предыстория:

  • Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на "Студию 1+1" в почти 71,5 тысячи гривен за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке весной прошлого года.

Украинская правда
Темы: Нацсоветкино
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