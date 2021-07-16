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В ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань ухвалити закон про СБУ

П'ятниця, 16 липня 2021, 14:57

Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, закликала Верховну Раду без зволікань ухвалити законопроєкт про СБУ у редакції, затвердженій 14 липня парламентських комітетом з національної безпеки, оборони і розвідки. 

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій у Twitter представництва Євросоюзу в Україні у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що проєкт закону відкриває обнадійливі перспективи для реформування Служби, і великою мірою відповідає європейським та євроатлантичним принципам і провідній практиці.  

"Закликаємо Верховну Раду України ухвалити зазначений законопроєкт без зволікань", - сказано у заяві.

У ЄС, НАТО і США наголошують, що ухвалення закону стане важливим зрушенням, що уможливить трансформацію Служби.  

Зокрема, закон передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування. 

"Ми також закликаємо Верховну Раду та уряд України якомога швидше зробити наступний крок — розпочати практичну реалізацію положень закону.  Для втілення реформи в життя необхідно також ухвалити додаткові законодавчі акти, зокрема "сателітний" закон, що врегулює порядок передання Службою безпеки України повноважень на проведення досудового розслідування іншим органам", - наголошується у заяві.

Проєкт нового закону про СБУ був презентований президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Відтоді над його вдосконаленням працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи. Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.

Законопроєкт пройшов перше читання у січні 2021 року.

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Теми: СБУЄСНАТОСШАзаконодавство


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