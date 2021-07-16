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В ЕС, НАТО и США призвали Раду срочно принять закон о СБУ

Пятница, 16 июля 2021, 14:57

Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, призвала Верховную раду незамедлительно принять закон о СБУ в редакции, утвержденной 14 июля парламентским комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном в Twitter представительства Евросоюза в Украине в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что проект закона открывает обнадеживающие перспективы для реформирования Службы, и во многом соответствует европейским и евроатлантическим принципам и ведущей практике.

"Призываем Верховную Раду Украины принять указанный законопроект без промедления", - говорится в заявлении.

В ЕС, НАТО и США отмечают, что принятие закона станет важным сдвигом, который позволит трансформацию Службы.

В частности, закон предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение Службы всех полномочий досудебного расследования.

"Мы также призываем Верховную Раду и правительство Украины как можно скорее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы в жизнь необходимо также принять дополнительные законодательные акты, в частности "сателлитный" закон, который урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам", - отмечается в заявлении.

Проект нового закона о СБУ был представлен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. С тех пор над его совершенствованием работала парламентская рабочая группа, в состав которой входили представители Международной консультативной группы. Среди членов рабочей группы были представители Верховной Рады, самой СБУ, а также экспертной среды.

Законопроект прошел первое чтение в январе 2021 года.

Темы: СБУЕСНАТОСШАзаконодательство
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