Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував землю, подаровану владою 4 відомим спортсменам

П'ятниця, 16 липня 2021, 15:14
Суд арештував землю, подаровану владою 4 відомим спортсменам
Маркіян Мальський. Фото dyvys.info

Пустомитівський райсуд Львівської області арештував земельні ділянки, які у 2019 році тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам, оскільки вони перебувають у власності інших людей.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на ухвалу суду

Деталі: Йдеться про земельні ділянки площею по 0,1 га в селі Горішній, неподалік Вулецького лісу на Сихові. Їх Мальський як голова ЛОДА передав у власність шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренеру з боксу Дмитрові Сосновському. Відповідні розпорядження були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

Земля призначалася для індивідуального дачного будівництва, і в 2019 році спортсмени-отримувачі зареєстрували право власності.

Проте у 2021 році до суду звернулися особи, які заявили що вже користуються цими землями близько 40 років, а право власності отримали за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі.  

Одна з ділянок була віддана в приватну власність ще у 1996 році, інші у 2007 та 2010 роках. Водночас зазначається, що позивачі лише зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів.

У позовній заяві позивачі вказали, що спортсмени жодного стосунку до ділянок не мають та ніколи ними не користувалися, і вимагали забезпечення позову, поки буде розглядатися ця справа.

Суд підтримав вимогу та арештував землю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщиназемляспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Львівщина
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: