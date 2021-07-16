Суд арештував землю, подаровану владою 4 відомим спортсменам

Пустомитівський райсуд Львівської області арештував земельні ділянки, які у 2019 році тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам, оскільки вони перебувають у власності інших людей.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на ухвалу суду

Деталі: Йдеться про земельні ділянки площею по 0,1 га в селі Горішній, неподалік Вулецького лісу на Сихові. Їх Мальський як голова ЛОДА передав у власність шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренеру з боксу Дмитрові Сосновському. Відповідні розпорядження були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

Земля призначалася для індивідуального дачного будівництва, і в 2019 році спортсмени-отримувачі зареєстрували право власності.

Проте у 2021 році до суду звернулися особи, які заявили що вже користуються цими землями близько 40 років, а право власності отримали за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі.

Одна з ділянок була віддана в приватну власність ще у 1996 році, інші у 2007 та 2010 роках. Водночас зазначається, що позивачі лише зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів.

У позовній заяві позивачі вказали, що спортсмени жодного стосунку до ділянок не мають та ніколи ними не користувалися, і вимагали забезпечення позову, поки буде розглядатися ця справа.

Суд підтримав вимогу та арештував землю.