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Суд арестовал землю, подаренную властями 4 известным спортсменам

Пятница, 16 июля 2021, 15:14
Маркиян Мальский. Фото dyvys.info

Пустомытовский райсуд Львовской области арестовал земельные участки, которые в 2019 году тогдашний председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский выделил в собственность четырем известным спортсменам, поскольку они находятся в собственности других людей.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на постановление суда

Детали: Речь идет о земельных участках площадью по 0,1 га в селе Горишний, неподалеку Вулецкого леса на Сыхове. Их Мальский как председатель ЛОГА передал в собственность шахматисткам Марии и Анне Музычук, боксеру Андрею Котельнику и тренеру по боксу Дмитрию Сосновскому. Соответствующие распоряжения были обнародованы на официальном сайте облгосадминистрации.

Земля предназначалась для индивидуального дачного строительства, и в 2019 году спортсмены-получатели зарегистрировали право собственности.

Однако в 2021 году в суд обратились лица, которые заявили, что уже пользуются этими землями около 40 лет, а право собственности получили по решениям сельского совета села Пасеки-Зубрицкие.

Один из участков был отдан в частную собственность еще в 1996 году, другие в 2007 и 2010 годах. В то же время отмечается, что истцы только сейчас решили завершить оформление права собственности с присвоением кадастровых номеров.

В исковом заявлении истцы указали, что спортсмены никакого отношения к участкам не имеют и никогда ими не пользовались, и требовали обеспечения иска, пока будет рассматриваться это дело.

Суд поддержал требование и арестовал землю.

Темы: Львовщиназемляспорт
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