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Грози накриють Україну вже цього вечора – попередження

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:03
Грози накриють Україну вже цього вечора – попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що до кінця дня у кількох областях України очікуються грозові дощі.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні  метеорологічні явища".

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, у східних, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях - грози.  

У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 16 липня - також грозові дощі.

Нагадаємо: Найближчими вихідними по всій території країни, окрім півдня, очікуються дощі та грози, початок наступного тижня теж буде дощовий.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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