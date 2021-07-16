Грози накриють Україну вже цього вечора – попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що до кінця дня у кількох областях України очікуються грозові дощі.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища".

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, у східних, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях - грози.

У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 16 липня - також грозові дощі.

Нагадаємо: Найближчими вихідними по всій території країни, окрім півдня, очікуються дощі та грози, початок наступного тижня теж буде дощовий.