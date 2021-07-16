Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Грози накриють Україну вже цього вечора – попередження

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:03

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що до кінця дня у кількох областях України очікуються грозові дощі.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні  метеорологічні явища".

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, до кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, у східних, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях - грози.  

У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 16 липня - також грозові дощі.

Нагадаємо: Найближчими вихідними по всій території країни, окрім півдня, очікуються дощі та грози, початок наступного тижня теж буде дощовий.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США відправили Україні вакцини Moderna

відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії

Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронців не пускали для слідчих дій

Хворіють, але вмирають менше: в Індії оцінили ефективність вакцин проти "Дельти"

Усі новини...
погода
У Швейцарії через дощі рівень води у річках та озерах піднявся до критичного
Кількість загиблих в результаті повеней у Бельгії зросла до 23
В Україну йдуть дощі, спека трохи спаде
Останні новини
06:07
У регіонах в Китаї дитина нещеплених батьків не зможе ходити в школу
05:05
В зіткненні в Афганістані вбили журналіста Reuters
04:23
УЄФА люб’язно відправила російське ЗМІ в УАФ з питанням про гасла на формі
03:28
США відправили Україні вакцини Moderna
02:20
Внаслідок повеней у Європі загинули понад 120 осіб
01:30
У ВООЗ запропонували наступні дослідження походження COVID — вивчатимуть ринки і лабораторії
00:40
Колишній співробітник Мін’юсту Гаїті наказав вбити президента Моїза — поліція Колумбії
23:47
відеоРосія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім
23:09
фотоУкраїна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
22:38
При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
Усі новини...