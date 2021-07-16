Грозы накроют Украину уже этим вечером – предупреждение
Пятница, 16 июля 2021, 17:03
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что до конца дня в нескольких областях Украины ожидаются грозовые дожди.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях".
Детали: По информации Укргидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях - грозы.
В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 16 июля - также грозовые дожди.
Напомним: В ближайшие выходные по всей территории страны, кроме юга, ожидаются дожди и грозы, начало следующей недели тоже будет дождливым.
Украинская правда