Грозы накроют Украину уже этим вечером – предупреждение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что до конца дня в нескольких областях Украины ожидаются грозовые дожди.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях".

Детали: По информации Укргидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях - грозы.

В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 16 июля - также грозовые дожди.

Напомним: В ближайшие выходные по всей территории страны, кроме юга, ожидаются дожди и грозы, начало следующей недели тоже будет дождливым.