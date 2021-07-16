Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування
П'ятниця, 16 липня 2021, 18:22
Від початку доби 16 липня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню – російсько-окупаційні війська запускали безпілотник за лінію розмежування.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Чи подавили його Збройні сили – не повідомляється.
Також за добу піротехніки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.
Українська правда