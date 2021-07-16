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Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения

Пятница, 16 июля 2021, 18:22
Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения

С начала суток 16 июля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - российско-оккупационные войска запускали беспилотник через линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Подавили ли его Вооруженные силы - не сообщается.

Также за сутки пиротехники ДСНС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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