Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения

С начала суток 16 июля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - российско-оккупационные войска запускали беспилотник через линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Подавили ли его Вооруженные силы - не сообщается.

Также за сутки пиротехники ДСНС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.